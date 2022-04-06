«Всё возможно». Сэм Рэйми — о «Человеке-пауке 4» с Тоби Магуайром

Сегодня в США стартовали продажи билетов на сиквел «Доктора Стрэнджа», а вместе с этим сервис Fandango опубликовал интервью с режиссёром картины Сэмом Рэйми. Там затронули и появление «Человека-паука 4» с Тоби Магуайром.

Всё возможно. Во вселенной Marvel буквально возможно всё, любые кроссоверы. Я обожаю Тоби [Магуайра]. Я обожаю Кирстен Данст. Думаю, всё возможно.

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После премьеры фильма «Человек-паук: Нет пути домой» фанаты супергероя буквально требовали у Sony продолжения как серии Сэма Рэйми и Тоби Магуайра, так и картин Марка Уэбба и Эндрю Гарфилда. Сама кинокомпания не успела ничего объявить, но уже активно ходят слухи, что Магуайр и Гарфилд появятся в новом сериале Marvel — «Секретное вторжение». Его премьера ожидается в конце года.

Что же касается сольных фильмов, тут только время покажет. В обозримом будущем Sony должна представить Человека-паука, который обитает в мире Венома и Морбиуса.