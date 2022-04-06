Звезда «Морбиуса» попала в фильм благодаря Райану Рейнольдсу

Недавно актриса Адриа Архона пообщалась с журналистом издания The Hollywood Reporter. Она рассказала, что очутилась в «Морбиусе» не случайно. За это стоит благодарить Райана Рейнольдса.

По словам Архоны, режиссёр ленты Даниэль Эспиноса лично разговаривал с Рейнольдсом и узнал, насколько она хорошая актриса. Судя по всему, ответ убедил Эспиносу взять Архону на одну из ведущих ролей.

Я узнала, что Эспиноса позвонил Райану Рейнольдсу и спросил его про меня. Он спросил, насколько со мной хорошо работать. Райан ответил прекрасными словами. Я должна поблагодарить Райана за эту роль и за то, что он сказал про меня хорошие слова.

Судя по отзывам, «Морбиус» получился провальным. Фильм не спасло даже появление Стервятника из киновселенной Marvel, а многие зрители недоумевают от сцены после титров.

В России «Морбиуса» не покажут.

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