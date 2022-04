Источники: новую большую Ghost Recon выпустят в течение года

Вчера стало известно, что Ubisoft прекратит поддержку Ghost Recon Breakpoint. На фоне этой новости источники издания Kotaku сообщили, что в разработке уже находится новая Ghost Recon.

Согласно данным, её кодовое название — Over. Примечательно, что, по сути, игра утекла ещё в сентябре 2021 года, когда в GeForce NOW появилось её название. Ghost Recon Over якобы делают уже больше года. За разработку отвечает Ubisoft Paris, а релиз игры может состояться в период с апреля 2022 года по март 2023-го.

Кроме того, Ghost Recon: Frontlines не выйдет в ближайшее время, поскольку разработку проекта полностью перезапускают.

Франшиза Ghost Recon находится в трудном положении. Последние игры оценили довольно слабо. Большой шквал критики Ubisoft поймала после анонса NFT по Ghost Recon Breakpoint. Сегодня стало известно, что токенов по игре больше не будет.

