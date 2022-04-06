В мае расскажут про «Оби-Вана Кеноби», «Мандалорца» и «Андор»

6 апреля на официальном сайте «Звёздных войн» сообщили о проведении Star Wars Celebration. Во время этого мероприятия расскажут про сериалы «Оби-Ван Кеноби», «Мандалорец» и «Андор». Оно пройдёт с 26 по 29 мая в Калифорнии.

Возможно, нас ждут новые материалы по этим шоу. Наверняка расскажут что-то про третий сезон «Мандалорца», а может, и покажут дебютный трейлер. «Оби-Ван Кеноби» стартует 27 мая, новый сезон «Мандалорца» планируется запустить до конца 2022-го, как и «Андор».

Вчера появился слух, что в сцене после титров «Оби-Вана Кеноби» покажут важного для сюжета героя. По слухам, это и будет Дарт Вейдер, которого сыграл Хейден Кристенсен.

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