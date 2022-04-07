Создатели Max Payne анонсировали ремейк первой и второй частей
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Финская студия Remedy объявила о достижении договора с Rockstar, благодаря которому команда смогла взяться за создание ремейков Max Payne и Max Payne 2: The Fall of Max Payne.
Разработка находится на начальном этапе, но релиз обещают на PS5, Xbox Series и ПК. В качестве движка Remedy взяла собственную технологию Northlight — на ней выпускали Control и сейчас делают Alan Wake 2. Мудрить с Unreal Engine 5 не стали, хотя студия значится среди партнёров.
Ремейк носит рабочее название Max Payne 1&2 — и да, это будет один проект. Rockstar финансирует разработку, а бюджет сравним с другими ААА-проектами Remedy. Если проект окажется прибыльным, то разработчики получат дополнительные финансовые выплаты.
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