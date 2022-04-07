Warner Bros. остановила работу над фильмами с Эзрой Миллером после ареста за хулиганство

В конце марта звезда «Флэша» Эзра Миллер попал в неприятный инцидент. Актёр пришёл в гавайский бар и мешал другим людям отдыхать: освистывал выступление девушки в караоке, отобрал у неё микрофон, а затем кинулся на мужчину, который играл в дартс. После этого артиста отпустили под залог в $ 500.

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По данным Rolling Stone, руководство Warner Bros. недавно провело экстренное собрание. По итогам встречи студия приняла решение остановить работу над новыми фильмами с актёром и усомнилось в будущих появлениях артиста в лентах DC. Отмечается, что Миллер и раньше был замечен в буйном поведении даже на съёмках, тем самым задерживая производство и без того крайне дорогих картин, а недавний инцидент лишь подтолкнул руководство к немедленным действиям.

Warner Bros. пока не делала анонсов и не комментировала недавнюю ситуацию с актёром. Сольный фильм о «Флэше», в котором артист сыграет главную роль, всё ещё намечен на лето 2023 года. Вполне возможно, это будет последний фильм Миллера во вселенной DC.

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