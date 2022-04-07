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В Elden Ring обнаружили секретные невидимые мосты

В Elden Ring обнаружили секретные невидимые мосты
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Оказывается, в мире Elden Ring есть не только невидимые стены и неочевидные срезы, но и настоящие невидимые платформы. С помощью них игроки могут попасть в секретные области с лутом. Об этом сообщил пользователь Reddit под ником ProfessorMoebius и опубликовал небольшой ролик из локации «Тайный путь к Святому древу».

Мы тоже натыкались на такие платформы. Находится одна из них на востоке, в «Землях великанов». С помощью невидимого моста можно попасть в Еретическую башню и получить легендарное колдовство. Если решитесь туда пойти, то используйте радужные камни и ориентируйтесь на подсказки других игроков — так будет гораздо проще.

Ранее японская пара прошла Elden Ring крайне необычным способом. Они играли вместе за одним ПК: муж управлял мышкой, а жена — клавиатурой.

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