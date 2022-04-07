Россия предложила Китаю и Латинской Америке покупать свои фильмы за рубли и местную валюту

Крупнейший в России прокатчик отечественных фильмов «Централ партнершип» обсуждает с зарубежными партнерами заключение новых контрактов в альтернативных евро и доллару валютах. Речь идет о продаже российских фильмов в Латинскую Америку за рубли и местную валюту, в Китай – за рубли и юани. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор «ЦПШ» Вадим Верещагин. Он отмечает, что сделки в альтернативных валютах — это вынужденная мера.

«ЦПШ» предлагает зарубежным партнёрам открывать счета в российских банках и проводить операции, которые аналогичны соглашениям по экспорту газа за рубли. С 1 апреля сделки за поставки российского газа в «недружественные» страны должны быть переведены из иностранной валюты в рубли.

При этом партнёры из Европы сейчас не проявляют особого интереса к российским фильмам. Потери от общего объёма экспорта отечественных картин в случае отказа европейских импортёров составят около 20%. Поэтому «ЦПШ» планирует сотрудничать в первую очередь с Латинской Америкой и странами Азии.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», Китай — крупнейшая территория по сборам российских фильмов за рубежом. На эту страну в 2021 году пришлось 40% от зарубежных сборов фильмов из России — $ 7,4 млн. Второе место по сборам заняла Мексика — $ 2,5 млн, замкнула тройку Япония — $ 1 млн.

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