Представлена геймерская кровать. В ней можно играть лёжа и полноценно спать
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Японская компания Bauhutte представила геймерскую кровать под названием BGB-100FA. Устройство оснащено специальным электроприводом, с помощью которого можно менять положение разных частей кровати. Также устройство поддерживает регулировку высоты и фиксированные ножки. По словам компании, кровать выдерживает вес до 200 кг, а её размеры составляют 94 х 199 х 28,5 см.
Устройство поступит в продажу уже в ближайшее время по цене в $ 485 или 39 тыс. рублей. Версия с матрасом в комплекте обойдётся в $ 675 (54 тыс. рублей). Судя по всему, товар можно будет заказать и с доставкой в Россию.
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