Автор кампании Age of Empires 4 теперь трудится с разработчиками Fallout: New Vegas

К Obsidian Entertainment — авторам Fallout: New Vegas и Outer Worlds — присоединился Джеймс Агей. Ранее он работал в студии Relic над созданием сюжетной кампании для стратегии Age of Empires 4. Также он приложил руку к Sleeping Dogs и играм по вселенной «Крёстного отца».

Неясно, над каким именно проектом будет работать Агей. В данный момент Obsidian разрабатывает сразу несколько игр: Avowed, The Outer Worlds 2, Grounded и неанонсированный проект от Джоша Сойера — геймдиректора Fallout: New Vegas.

Кампания в Age of Empires 4 получилась как минимум занятной, так что переход важного специалиста в опытную студию должен положительно сказаться на разработке будущих проектов.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!