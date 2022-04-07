Автор кампании Age of Empires 4 теперь трудится с разработчиками Fallout: New Vegas

К Obsidian Entertainment — авторам Fallout: New Vegas и Outer Worlds — присоединился Джеймс Агей. Ранее он работал в студии Relic над созданием сюжетной кампании для стратегии Age of Empires 4. Также он приложил руку к Sleeping Dogs и играм по вселенной «Крёстного отца».
Неясно, над каким именно проектом будет работать Агей. В данный момент Obsidian разрабатывает сразу несколько игр: Avowed, The Outer Worlds 2, Grounded и неанонсированный проект от Джоша Сойера — геймдиректора Fallout: New Vegas.
Кампания в Age of Empires 4 получилась как минимум занятной, так что переход важного специалиста в опытную студию должен положительно сказаться на разработке будущих проектов.
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