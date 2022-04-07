Spotify полностью отключат в России уже 11 апреля

В начале марта музыкальный стриминговый сервис Spotify сообщил о закрытии офиса в России на неопределённый срок. Представители организации заявляли, что сервис по-прежнему будет доступен россиянам.
Судя по всему, компания решила пересмотреть своё решение. На официальном сайте сервиса появилась информация о том, что 11 апреля Spotify перестанет работать на территории РФ. Ситуация коснётся даже тех пользователей, у которых подписка была оплачена на месяцы вперёд. Судя по всему, это временная мера. Неизвестно, когда компания планирует вернуться на отечественный рынок.
Сервисы Spotify будут недоступны в России. Мы обязательно сообщим, когда ситуация поменяется.
В компании отметили, что уехавшим в другую страну россиянам можно будет сменить регион в настройках своего профиля. Такая возможность у владельцев Premium-подписки появится 11 апреля.
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