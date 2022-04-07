В S.T.A.L.K.E.R. 2 не дадут кастомизировать главного героя

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из студии GSC Game World продолжают общаться с аудиторией в Discord-сервере. Авторов спросили, будет ли в игре кастомизация главного героя.

По словам сотрудника GSC, такой функции не предусмотрено. Судя по всему, внешность главному герою по имени Скиф создадут сами разработчики. Это касается только сюжетной кампании. Возможно, в сетевом режиме кастомизировать персонажа всё же можно.

Ранее GSC Game World ответила на другие волнующие игроков вопросы. Так, например, убирать русскую озвучку никто не собирается, а игра «точно выйдет».

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 должен состояться 8 декабря 2022 года на ПК и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.

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