Опрос: 46% фанатов PlayStation и Switch возьмут Game Pass ради Call of Duty и игр Blizzard

18 января Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard, сумма сделки составит $ 68,7 млрд. Таким образом, компания Сатьи Наделлы станет обладателем Overwatch, Call of Duty, World of Warcraft и других крупнейших брендов. Microsoft отметила, что после окончания сделки летом 2023 года игры Activision Blizzard попадут в подписку Xbox Game Pass.
Аналитическое агенство YouGov опросило 1200 игроков из США и столько же из Великобритании. Геймеры должны были ответить на простой вопрос: «подпишутся ли они на сервис Xbox Game Pass после добавления в подписку игр Acitivision Blizzard?».
- 46% геймеров из США, предпочитающих PlayStation и Nintendo Switch, оказались заинтересованы в сервисе Xbox Game Pass.
- В Великобритании ситуация несколько другая. Game Pass предпочтут только 29% игроков на PlayStation и 26% на Nintendo Switch.
- Фанаты Xbox демонстрируют похожую заинтересованность. 43% пользователей в Англии и 48% пользователей в США подпишутся на сервис, еcли в нём действительно появятся новые части Call of Duty, Overwatch, а также другие игры Activision Blizzard.
Полностью доверять опросу нельзя, ведь YouGov опросила всего лишь 2400 человек. Однако некоторые выводы сделать уже можно: Game Pass явно станет намного более привлекательным предложением для обычных игроков следующим летом.
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