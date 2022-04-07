После скандала в Gran Turismo 7 ещё раз увеличили награды за гонки

7 апреля студия Polyphony Digital выпустила для Gran Turismo 7 патч, который обновил игру до версии 1.11. Апдейт довольно крупный, исправлений достаточно.



Так, например, авторы увеличили награды за пользовательские и аркадные гонки. Ранее игроки жаловались, что вознаграждение за прохождение гонок слишком маленькое. Вероятно, разработчики услышали пользователей.

Помимо этого, Polyphony Digital улучшила физику некоторых автомобилей, повысила качество дыма, исправила проблемы, когда машины могли провалиться сквозь текстуры и многое другое. Остальные мелкие улучшения коснулись музыки, получаемых трофеев и заездов.



Gran Turismo 7 доступна на PS4 и PS5, но не в России.



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