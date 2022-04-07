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После скандала в Gran Turismo 7 ещё раз увеличили награды за гонки

После скандала в Gran Turismo 7 ещё раз увеличили награды за гонки
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7 апреля студия Polyphony Digital выпустила для Gran Turismo 7 патч, который обновил игру до версии 1.11. Апдейт довольно крупный, исправлений достаточно.

Так, например, авторы увеличили награды за пользовательские и аркадные гонки. Ранее игроки жаловались, что вознаграждение за прохождение гонок слишком маленькое. Вероятно, разработчики услышали пользователей.

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Помимо этого, Polyphony Digital улучшила физику некоторых автомобилей, повысила качество дыма, исправила проблемы, когда машины могли провалиться сквозь текстуры и многое другое. Остальные мелкие улучшения коснулись музыки, получаемых трофеев и заездов.

Gran Turismo 7 доступна на PS4 и PS5, но не в России.

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