GOG вернётся к корням. Культовым играм уделят больше внимания

CD Projekt RED представила собственный онлайн-магазин под названием GOG в 2008 году. Продвигала она его как сервис для доступных классических игр, которые можно запустить без каких-либо проблем на современных системах. В магазине также выходили новинки без антипиратской защиты, и в какой-то момент разработчики сфокусировалась именно на них.

Недавно авторы GOG выпустили новый пост в своём блоге. В нём они рассказали о том, что планируют вернуть магазин на рельсы оригинального концепта. Это значит, что сервис вновь сфокусируется на культовых играх, которые вышли более 10 лет назад и прошли проверку временем.

Авторы уже добавили в магазин новый тег «Good Old Games», по которому можно найти больше 500 игр, отобранных разработчиками сервиса. В своём заявлении компания отметила, что классические игры «способны связывать поколения геймеров и вызывать ностальгию». Судя по всему, ситуация связана с неоправданием ожиданий магазина, о котором CD Projekt RED говорила ещё в ноябре 2021 года.

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