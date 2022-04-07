Видео: Cyberpunk 2077 на максимальных настройках с разрешением кнопочного телефона

Одна из забав крупных блогеров — запуск игр в абсурдных условиях. Вот и zWORMz Gaming решил протестировать Cyberpunk 2077 в крошечном разрешении 256x144. При этом все настройки он оставил на максимуме, а также оставил рейтрейсинг. Для этого ему потребовалось отредактировать конфигурационный файл в папке с игрой, но результат того стоил.

Игра тут же стала выглядеть так, будто у главного героя ужасное зрение: всё вокруг невероятно размыто, прочесть какие-либо надписи в игровом мире становится просто невозможно. Складывается ощущение, будто это Cyberpunk 2077, выпущенная для старых кнопочных телефонов времён первых цветных Nokia и Siemens.

Затем автор запустил игру в ещё более низком разрешении — 128x72. Даже при беглом взгляде глаза начинают слезиться, поэтому для просмотра рекомендуем использовать какой-нибудь древний смартфон с маленьким экраном.

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