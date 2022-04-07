Симулятор университета Two Point Campus отложили на три месяца

Разработчики симулятора постройки университета Two Point Campus перенесли выход игры. Изначально релиз планировался 17 мая, но теперь игра выйдет лишь 9 августа.

Дополнительные месяцы потребуются авторам на полировку игры, доработку элементов и улучшение качества проекта. В новом дневнике разработчиков авторы извинились перед игрокам за задержку и показали свежие геймплейные кадры Two Point Campus.

В Two Point Campus игрокам предстоит построить собственный университет и наладить все его процессы. В игре большое внимание уделяется менеджменту и глубокому погружению в геймплей.

Релиз игры состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

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