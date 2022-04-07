На тренировочной форме «Милана» появится логотип провального футсима eFootball

Итальянский футбольный клуб «Милан» заключил соглашение с японским издателем Konami. Начиная со следующего сезона, игроки команды будут носить новую тренировочную форму — с логотипом провального футбольного симулятора eFootball. В своём заявлении представитель «Милана» отметил, что данное партнёрство «предлагает как клубу, так и бренду вместе с eFootball открывать новые горизонты».
Мы очень рады снова приветствовать Konami в семье «Милана» в качестве одного из наших основных партнеров и нашего первого партнёра по тренировочной форме для мужской команды. Мы очень рады тому потенциалу, который это партнерство предлагает нам как клубу, так и бренду. Вместе с eFootball мы продолжим открывать новые горизонты.
Компании пообещали продемонстрировать первый комплект тренировочный формы «Милана» с логотипом eFootball в ближайшие месяцы. Судя по всему, Konami не собирается забрасывать провальный бренд и продолжит вкладываться в партнёрство с другими клубами.
Напомним, что уже 14 апреля для eFootball 2022 выйдет крупный патч. Он должен исправить множество багов, улучшить баланс и физику, а также добавить новый игровой режим. Футбольный симулятор доступен полностью бесплатно на ПК и консолях.
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