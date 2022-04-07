В новой LEGO Star Wars можно летать. Для этого нужно бить детей

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga вышла совсем недавно, однако в игре уже нашли глитч, с помощью которого можно добираться до труднодоступных мест и собирать редкие трофеи. Для этого всего-то нужно избивать детей, буквально.

Пользователь под ником Red Orb обратил внимание, что если избивать юнлингов, то персонаж будет подниматься вверх. Это происходит из-за того, что дети не считаются врагами, убить их нельзя, но наносить удары можно. Персонаж буквально начинает летать.

В ролике можно увидеть, как Квай-Гон Джинн наносит непрерывные удари по юнлингу и пересекает приличное расстояние по воздуху.

По словам Red Orb, этот фрагмент набрал уже больше 1 млн просмотров. Ему написали многие игроки и журналисты. Многие пошутили, что этот стиль LEGO-персонажи переняли из Devil May Cry.

Найденную технику Red Orb назвал «Детский полёт». По его словам, методику можно применять и для спидранов, поскольку она значительно сократит время прохождения.

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