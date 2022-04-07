Создатели «Соника в кино» не заменят Джима Керри
Поделиться
1 апреля стало известно, что Джим Керри покидает киноиндустрию. Актёр готов вернуться, если ему понравятся сценарий и сама задумка картины. Многих сразу же обеспокоил вопрос по поводу его появления в триквеле «Соника в кино».
По словам продюсеров ленты, Керри в роли доктора Роботника не заменит никто. В случае если актёр не примет участие в фильме, его не будут менять на другого человека. Такое решение вполне логично.
Джим Керри всегда будет членом огромной семьи «Соника». Пока он хочет быть в ней, он будет. Мне кажется, он настолько сильно любит Роботника, что не сможет так просто отказаться от него.
Триквел «Соника в кино» — в разработке. Известно, что Paramount Pictures также занимается сольным проектом про Тейлза — друга Соника. Вторую часть в России не покажут.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 7 апреля 2022
-
16:57
-
16:55
-
16:02
-
15:52
-
15:25
-
14:50
-
14:43
-
14:27
-
14:05
-
13:53
-
13:36
-
13:35
-
12:55
-
12:36
-
12:25
-
11:52
-
11:20
-
10:50
-
10:22
-
09:53
-
09:24
-
08:55
-
08:25
-
00:48
- 6 апреля 2022
-
20:04
-
19:09
-
18:48
-
18:46
-
18:33
-
17:12
-
16:49
-
16:35
-
16:09
-
16:04
-
15:57
Партнерский контент