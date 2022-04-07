Создатели «Соника в кино» не заменят Джима Керри

1 апреля стало известно, что Джим Керри покидает киноиндустрию. Актёр готов вернуться, если ему понравятся сценарий и сама задумка картины. Многих сразу же обеспокоил вопрос по поводу его появления в триквеле «Соника в кино».

По словам продюсеров ленты, Керри в роли доктора Роботника не заменит никто. В случае если актёр не примет участие в фильме, его не будут менять на другого человека. Такое решение вполне логично.

Джим Керри всегда будет членом огромной семьи «Соника». Пока он хочет быть в ней, он будет. Мне кажется, он настолько сильно любит Роботника, что не сможет так просто отказаться от него.

Триквел «Соника в кино» — в разработке. Известно, что Paramount Pictures также занимается сольным проектом про Тейлза — друга Соника. Вторую часть в России не покажут.

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