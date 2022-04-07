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LEGO и Epic Games делают свою метавселенную

LEGO и Epic Games строят свой Roblox
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Epic Games и LEGO объявили о начале долгосрочного сотрудничества для создания метавселенной. Она будет максимально безопасной для детей и семей. В этом компаниям поможет опыт работы над Fortnite.

Фактически компании планируют реализовать собственный Roblox — создать безопасную цифровую среду для творчества среди детей. Для этого разработчики подготовят удобные инструменты в «безопасном и позитивном мире возможностей».

Обе фирмы считают, что сейчас интернет не совсем подходит для детей, поэтому они заинтересованы в том, чтобы сформировать следующую версию интернета максимально безопасной для детей. Три основных принципа партнёрства LEGO и Epic Games:

  • Защита прав детей на игру через безопасность.
  • Приоритезация конфиденциальности детей.
  • Доступ детей и взрослых к инструментам для контроля цифровой среды.
Метавселенные эволюционируют и меняют то, как люди знакомятся, играют, работают, учатся и взаимодействуют в виртуальном 3D-пространстве.
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