LEGO и Epic Games строят свой Roblox
Поделиться
Epic Games и LEGO объявили о начале долгосрочного сотрудничества для создания метавселенной. Она будет максимально безопасной для детей и семей. В этом компаниям поможет опыт работы над Fortnite.
Фактически компании планируют реализовать собственный Roblox — создать безопасную цифровую среду для творчества среди детей. Для этого разработчики подготовят удобные инструменты в «безопасном и позитивном мире возможностей».
Обе фирмы считают, что сейчас интернет не совсем подходит для детей, поэтому они заинтересованы в том, чтобы сформировать следующую версию интернета максимально безопасной для детей. Три основных принципа партнёрства LEGO и Epic Games:
- Защита прав детей на игру через безопасность.
- Приоритезация конфиденциальности детей.
- Доступ детей и взрослых к инструментам для контроля цифровой среды.
Метавселенные эволюционируют и меняют то, как люди знакомятся, играют, работают, учатся и взаимодействуют в виртуальном 3D-пространстве.
Комментарии
- 7 апреля 2022
-
16:57
-
16:55
-
16:02
-
15:52
-
15:25
-
14:50
-
14:43
-
14:27
-
14:05
-
13:53
-
13:36
-
13:35
-
12:55
-
12:36
-
12:25
-
11:52
-
11:20
-
10:50
-
10:22
-
09:53
-
09:24
-
08:55
-
08:25
-
00:48
- 6 апреля 2022
-
20:04
-
19:09
-
18:48
-
18:46
-
18:33
-
17:12
-
16:49
-
16:35
-
16:09
-
16:04
-
15:57
Партнерский контент