В GTA Online стартовали бонусы и скидки для владельцев бизнесов

7 апреля Rockstar Games объявила, что владельцев бизнесов в GTA Online ждут приятные бонусы. Так, например, руководители предприятий или байкеры смогут заработать в два раза больше денег и опыта за выполнение заданий.
У торговцев оружием тоже будет привилегия — в три раза больше опыта и денег за прохождение различных операций. Вместе с этим вернутся популярные режимы Extraction, Land Grab, Cross the Line и Roadgame. В течение следующих недель также увеличат награды за еженедельные испытания.
Ещё разработчики запустили скидки на различные части бизнеса. Так, например, приобрести оружейную можно со скидкой в 80%.
Недавно появились слухи, что в GTA Online летом появится Либерти-Сити из GTA 4. Сама Rockstar об этом ничего не говорила.
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