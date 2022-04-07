Источники: новая Need for Speed станет эксклюзивом новых консолей

В этом году Need for Speed станет эксклюзивом консолей текущего поколения — PS5 и Xbox Series. Вдобавок, конечно, гонка появится на ПК, но она не выйдет на PS4 и Xbox One, хотя до этого EA планировала релиз и на старых консолях. Об этом рассказал журналист Джефф Грабб.
Созданием новой Need for Speed вновь занимается британская студия Criterion — создатели Need for Speed: Hot Pursuit (2010) и Need for Speed: Most Wanted (2012), а также авторы серии Burnout. С 2013 года за серию отвечала шведская команда Ghost, которую после релиза NFS: Heat в 2019 году расформировали.
Изначально новая Need for Speed должна была выйти осенью 2021 года, однако проект заморозили, чтобы студия Criterion могла помочь DICE в выпуске Battlefield 2042. Теперь же новую NFS планируют к релизу в ноябре.
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