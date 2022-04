В хорроре The Quarry будет режим без геймплея

17 марта создатели хорроров Until Dawn и антологии The Dark Pictures анонсировали свою новую игру — The Quarry. Это ещё один ужастик про подростков, жизнь которых напрямую зависит от решений пользователя.

Издание IGN выпустило небольшой ролик по игре, в котором вскрылись интересные подробности. Так, в The Quarry появится специальный режим «фильма» без какого-либо геймплея. На выбор предоставят одну из трёх опций: «все выживают», «все погибают» и «кресло режиссёра». В последней игроки смогут задать характер главным героям и даже выбрать их поведение в стрессовых ситуациях. После этого геймер может откинуться в кресле и наблюдать настоящее кино у себя на экране.

Судя по всему, таким способом разработчики из студии Supermassive Games пытаются привлечь к своим проектам новую аудиторию. Ведь среди игроков много людей, которые настолько боятся хорроров, что не могут вовремя нажимать на нужные кнопки в страшных моментах. Так что теперь они смогут понаблюдать за обычным фильмом, события которого разворачиваются без участия игрока.

Релиз The Quarry запланирован на 10 июня на ПК и консолях. Ранее у игры появилась страница в Steam вместе со системными требованиями.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!