Фото: милые наручные часы в виде PS1 и «Сеги»

Многие геймеры полюбили игры ещё в глубоком детстве, проводя всё свободное время за проектами на PS1 и «Сеге». Вспомнить только первые части Mortal Kombat, Resident Evil, Silent Hill и многие другие культовые игры.
Судя по всему, в японских магазинах тоже ценят классические консоли. Пользователь Reddit под ником tupapirico1 опубликовал фотографии милых наручных часов, выполненных в стиле PS1 и «Сеги». Купил он их в местном магазинчике. Приятно то, что для просмотра времени нужно открыть «привод» — прямо как в детстве, когда процесс установки диска в консоль был невероятно эмоциональным.
PS1
В комментариях пользователи восхитились часами, но отметили, что дизайн мог быть чуточку аккуратнее. Однако даже владельцы Apple Watch заявили, что время от времени надевали бы «консольные» часы просто из-за чувства ностальгии.
SEGA Saturn
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