К финалу «Лучше звоните Солу» хотят показать Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана

В интервью Variety создатели «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган и Питер Гулд намекнули на появление в финальном сезоне культовых героев из «Во все тяжкие». Речь идёт об Уолтере Уайте (Брайан Крэнстон) и Джесси Пинкмане (Аарон Пол). По словам Гиллигана, «было бы чертовски обидно, если бы сериал закончился без появления Крэнстона и Пола». А Гулд и вовсе отметил, что если пересечение сериалов и произойдёт, то это случится уже совсем скоро — в финальном сезоне.

Если «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие» когда-нибудь пересекутся, это произойдёт именно сейчас. Я уверен, что такого пересечения вы ещё никогда не видели.

«Лучше звоните Солу» — приквел культового сериала «Во все тяжкие», рассказывающий о становлении адвоката Сола Гудмана. Фанаты неоднократно просили создателей хотя бы мельком показать главных героев до событий шоу. Произойдёт это, судя по всему, уже в финальном сезоне.

Первая часть финального сезона «Лучше звоните Солу» стартует 18 апреля — в неё войдёт 7 эпизодов. Вторую часть начнут показывать в июле — в ней будет 6 серий.

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