S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в России только через Game Pass

В середине марта киевская студия GSC Game World отменила релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 в России. Это значит, что в нашей стране не выйдут физические копии проекта и будут отменены все будущие цифровые предзаказы. При этом те, кто предзаказал игру ранее, всё-таки получат проект в срок.

Новость по теме S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет в России вообще

На днях представитель GSC Game World заявил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 в России можно будет получить по подписке Xbox Game Pass. Никаких региональных ограничений разработчики вводить не собираются.

Игра будет доступна в Game Pass с первого дня релиза. Если у вас в стране будет доступен Game Pass, то будет доступна и S.T.A.L.K.E.R. 2.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 всё ещё запланирован 8 декабря 2022 года на ПК, Xbox Series, а также в сервисе Game Pass. Ранее авторы заявили, что в игре не будет кастомизации главного героя.

Новость по теме В S.T.A.L.K.E.R. 2 не дадут кастомизировать главного героя

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