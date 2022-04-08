S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в России только через Game Pass

В середине марта киевская студия GSC Game World отменила релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 в России. Это значит, что в нашей стране не выйдут физические копии проекта и будут отменены все будущие цифровые предзаказы. При этом те, кто предзаказал игру ранее, всё-таки получат проект в срок.
На днях представитель GSC Game World заявил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 в России можно будет получить по подписке Xbox Game Pass. Никаких региональных ограничений разработчики вводить не собираются.
Игра будет доступна в Game Pass с первого дня релиза. Если у вас в стране будет доступен Game Pass, то будет доступна и S.T.A.L.K.E.R. 2.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 всё ещё запланирован 8 декабря 2022 года на ПК, Xbox Series, а также в сервисе Game Pass. Ранее авторы заявили, что в игре не будет кастомизации главного героя.
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