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Подписчикам Spotify из России не вернут деньги за сервис

Подписчикам Spotify из России не вернут деньги за сервис
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7 апреля музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил, что уже 11 апреля перестанет работать на территории РФ. Ситуация коснётся даже тех пользователей, у которых была оплачена подписка на месяцы вперёд. В компании отметили, что это временная мера, и позже она планирует вернуться на отечественный рынок.

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Некоторые российские пользователи решили отменить Premium-подписку и подали заявку на возврат средств. В ответ представители технической поддержки Spotify заявили, что не могут вернуть деньги из-за наложенных санкций в отношении платёжных систем.

Судя по всему, сервис сможет вернуть деньги только после снятия ограничений на российские карты Visa и MasterCard. До тех времён подписчики Spotify не смогут пользоваться сервисом, а также получить свои деньги за оплаченную подписку на месяцы вперёд.

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