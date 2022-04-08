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Вакансии: Bungie работает над экранизацией Destiny

Вакансии: Bungie работает над экранизацией Destiny
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На сайте студии Bungie — авторов серии Destinyпоявилась вакансия, намекающая на производство некого анимационного шоу. В данный момент команда ищет старшего продюсера, который будет управлять процессом утверждения всех сторонних медиа-продуктов вокруг франшизы.

Кандидат должен обладать глубокими познаниями в лоре Destiny и иметь за плечами опыт работы над анимационными проектами для телевидения. Каких-либо других подробностей о вакансии пока нет.

Ранее Bungie уже заявляла о своём намерении стать глобальной компанией, занимающейся мультимедийными развлечениями, в том числе фильмами и анимационными картинами. В этом ей поможет Sony, которая недавно стала владельцем команды.

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