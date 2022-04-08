Скандал с тестерами Call of Duty не закончился

7 апреля стало известно, что Activision Blizzard всё же пошла на уступки и решила принять QA-тестеров в штат. Кроме того, им пообещали повысить зарплату до $ 20 в час.

Издание Bloomberg сообщило, что повысят зарплаты всё же не всем. Под ограничения попадут те сотрудники, которые объявили о создании профсоюза. Сама компания объяснила такое решение.

Сотрудники Raven, объединившиеся в профсоюзы, не получат прибавку к зарплате из-за наших юридических обязательств в соответствии с Национальным законом о трудовых отношениях.

Недовольства QA-тестеров начались в 2021 году. Сотрудники требовали поднять заработные платы и взять их в штат.

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