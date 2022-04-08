Игроки в Elden Ring нашли очень лёгкий способ убить Радана, Бича Звёзд

Радан, Биз Звёзд — один из сильнейших боссов в Elden Ring. Бой с ним на огромной красной арене становится для многих игроков попросту невыносимым из-за очень мощных дальних атак противника и сильных ударов вблизи. А переход во вторую фазу и вовсе сопровождается падением врага на землю в видео метеорита, урон от которого может тут же убить игрока.

Однако смекалистые геймеры уже нашли очень простой способ устранить Радана. Для этого нужно драться с боссом возле озера — то есть на окраинах красной пустыни. В момент, когда противник взлетит вверх, нужно подойти к воде как можно ближе. В результате Бич Звёзд упадёт не на арену, а за её пределы, и тут же погибнет.

В начале сражения мы рекомендуем призывать союзников, знаки призыва которых разбросаны по всей арене. Когда он их уничтожит, его здоровье как раз приблизится к половине, и тогда можно вести его ближе к воде. Словом, найдена ещё одна читерская тактика по устранению сложного босса.

Ранее в Elden Ring обнаружили секретные невидимые мосты. Мы тоже поделились своей находкой — она расположена в «Землях Великанов».

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