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Игроки начали выбирать героя, который сильнее всего разбил им сердце

Игроки начали выбирать героя, который сильнее всего разбил им сердце
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Пользователь Reddit под ником Olya_roo узнал у аудитории, какого персонажа из игр они сначала полюбили, а потом возненавидели. Судя по всему, сам Olya_roo выбрал именно Датча из Red Dead Redemption 2.

В комментариях можно увидеть множество разнообразных героев. Кто-то выбирает Лэнса Вэнса из GTA: Vice City, кто-то отдаёт свой голос за Элизабет из BioShock, а другие выбирают Биг Смоука и даже Элли из The Last of Us.

Забавный комментарий оставила пользовательница scullyftw. Она отметила, что таким персонажем у неё стал Шепард из Mass Effect. Из-за этого она чуть не развелась с мужем.

Мы с мужем почти развелись из-за этого, но я выбираю Шепарда из Mass Effect. К концу игры он раздражал меня до чёртиков.

Игроки выбрали и Джоэла из The Last of Us, однако многие тут же встали на защиту протагониста. По словам пользователя AirbagOff, персонаж обрёк всё человечество на гибель из-за Элли.

Джоэл не отнял последнюю надежду мира у людей, не надо его в этом обвинять. Он спас маленькую девочку от некомпетентных дебилов.

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