Игроки начали выбирать героя, который сильнее всего разбил им сердце

Пользователь Reddit под ником Olya_roo узнал у аудитории, какого персонажа из игр они сначала полюбили, а потом возненавидели. Судя по всему, сам Olya_roo выбрал именно Датча из Red Dead Redemption 2.
В комментариях можно увидеть множество разнообразных героев. Кто-то выбирает Лэнса Вэнса из GTA: Vice City, кто-то отдаёт свой голос за Элизабет из BioShock, а другие выбирают Биг Смоука и даже Элли из The Last of Us.
Забавный комментарий оставила пользовательница scullyftw. Она отметила, что таким персонажем у неё стал Шепард из Mass Effect. Из-за этого она чуть не развелась с мужем.
Мы с мужем почти развелись из-за этого, но я выбираю Шепарда из Mass Effect. К концу игры он раздражал меня до чёртиков.
Игроки выбрали и Джоэла из The Last of Us, однако многие тут же встали на защиту протагониста. По словам пользователя AirbagOff, персонаж обрёк всё человечество на гибель из-за Элли.
Джоэл не отнял последнюю надежду мира у людей, не надо его в этом обвинять. Он спас маленькую девочку от некомпетентных дебилов.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 8 апреля 2022
-
14:20
-
14:20
-
14:06
-
13:28
-
13:27
-
12:59
-
12:54
-
12:25
-
11:52
-
11:22
-
10:56
-
10:24
-
09:55
-
09:24
-
08:56
-
08:23
- 7 апреля 2022
-
20:03
-
19:27
-
19:13
-
18:48
-
18:01
-
17:40
-
16:57
-
16:55
-
16:02
-
15:52
-
15:25
-
14:50
-
14:43
-
14:27
-
14:05
-
13:53
-
13:36
-
13:35
-
12:55