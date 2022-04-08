Художник из России показал Человека-паука и Венома в Сибири

Российский художник Евгений Зубков показал новые работы по своему проекту под названием «Северный Паук». На артах можно увидеть самого героя и несколько забавных элементов.

В свежих работах художник изобразил альтернативную версию Венома. Можно увидеть, что симбиот вырвался на свободу, а ещё у него множество глаз. Забавным выглядит и внешний вид сибирского Паука с кроссовками и спортивными брюками.

Особенно хочется отметить вывеску о ремонте компьютеров. Судя по всему, мастером в альтернативной вселенной выступает сам Тоби Магуайр под именем Аркадий.

Это вторая часть работ по проекту. Первую автор выпустил в ноябре 2020 года.

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