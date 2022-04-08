«Впечатляющий удар» и улучшенная защита. Журналисты рассказали про патч 1.0 для eFootball

Авторы провальной eFootball скоро выпустят крупный патч, который исправит главные проблемы футбольного симулятора. Издание VGC побывало на предварительном показе обновления 1.0 и поделилось впечатлениями.

По мнению журналистов, eFootball теперь доставляет удовольствие и с симулятором не приходится бороться. Версия 1.0 уже похожа на «правильную футбольную игру». Про режимы VGC не рассказало, но поделилось некоторыми новыми функциями.

Важным изменением стала переработанная система защиты. Игроки лучше реагируют на команды, появились новые элементы управления и борьба за мяч корпусом.

Геймплей eFootball 1.0

При контроле мяча появилась новая механика — «Впечатляющие удары» (Stunning Kicks). Во время атаки игроки могут зажать R2 на геймпадах PlayStation или RT на Xbox, чтобы выполнить сильные и точные удары или передачи. При этом индикатор мощности становится синим.

Функция доступна для передач, навесов и ударов. Во время выполнения «Впечатляющих ударов» в eFootball игрок дольше готовится, а анимация становится длиннее. Поэтому перед выполнением особых приёмов следует убедиться, что вокруг нет соперников.

VGC также отметило, что в eFootball улучшили навесы и удары, которые стали эффективнее. Появится и новый режим Dream Team, который станет аналогом myClub и Ultimate Team из FIFA. Подробности раскроют позднее.

eFootball вышла в сентябре 2021 года и была раскритикована критиками и игроками. На момент релиза в симуляторе были только товарищеские матчи, а также множество багов и кривых анимаций, которые разработчики постепенно исправляли.

eFootball доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Патч 1.0 выйдет 14 апреля.

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