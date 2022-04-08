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Acer приостановил деятельность в России

Acer приостановил деятельность в России
iPhones.ru
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8 апреля российское информационное агентство ТАСС сообщило, что тайваньский производитель техники Acer на некоторое время уходит с российского рынка. На это повлияли события, происходящие на Украине.

По словам представителей Acer, компания будет внимательно следить за развитием ситуации. Тайваньская фирма хочет, чтобы всё пришло в норму как можно скорее.

Acer решил приостановить свою деятельность в России в связи с последними событиями. Компания будет следить за ситуацией очень внимательно.

Acer производит ноутбуки, персональные компьютеры, проекторы, игровые кресла, смартфоны, самокаты и многое другое.

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