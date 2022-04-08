Грозившую Twitch стримершу забанили через неделю после разбана

22 марта администрация Twitch заблокировала стримершу под ником Narcissawright. После получения бана девушка стала угрожать, что уничтожит штаб Twitch с помощью расстрела.

Администрация обратила на это внимание и разбанила девушку, за что та поблагодарила платформу. Её разблокировали 30 марта, однако на сегодняшний день её канал снова недоступен. Почему именно, неизвестно.

По словам стримерши, Twitch выдал ей ещё одну блокировку. Она отметила, что ненавистники наверняка будут счастливы.

Сегодня Twitch выдал мне ещё одну блокировку. Я предполагаю, что все кричащие ненавистники будут счастливы. Тем не менее я отправила апелляцию…

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