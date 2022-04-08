Сборную России не позвали на чемпионат мира по PUBG, хотя должны были

8 апреля на официальном сайте PUBG Esports появилась информация об участниках международного чемпионата PUBG Nations Cup 2022. В списках не оказалось сборной России, хотя российская команда одержала победу в 2019 году во время первых соревнований.

Организаторы чемпионата не объяснили, почему убрали Россию из турнира. Вероятно, это связано с текущими мировыми событиями.

Какие страны примут участие в турнире?

США, Канада, Бразилия, Аргентина

Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Австралия

Корея, Китай, Япония

Великобритания, Финляндия, Германия, Турция

Сам PUBG Nations Cup 2022 пройдёт с 16 по 19 июня. Призовой фонд турнира — $ 500 тыс. Его можно увеличить благодаря краудфандингу, то есть пожертвованиям.

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