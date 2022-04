Идрис Эльба тизерит работу над важной игрой

Недавно Идрис Эльба, озвучивший Наклза в фильме «Соник 2 в кино», дал интервью изданию IGN. В нём он рассказал, что «совсем скоро» мы узнаем новости про видеоигру с его участием.

Многие в комментариях сразу же подумали про Sonic Frontiers. Хоть появление Наклза в игре не подтверждали, вполне возможно, что ехидна заглянет в проект, поскольку авторы вряд ли могли сделать игру про Соника без Наклза.

Внимательно следите за новостями, парни. Что-то большое грядёт уже очень скоро.

О какой ещё видеоигре может идти речь, неизвестно. В комментариях люди связывают это с Call of Duty или проектом про Джеймса Бонда от IO Interactive.

Sonic Frontiers анонсировали во время The Game Awards 2021. Игра представляет собой экшен в открытом мире в духе The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Точная дата выхода игры неизвестна, но если верить слухам, то проект выйдет в ноябре 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

