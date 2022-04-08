Xbox Game Pass помог «Стражам Галактики» стать популярнее

«Стражи Галактики» от Eidos Montreal вышли в 2021 году. Несмотря на преимущественно положительные оценки, игра не оказалась успешной в плане продаж. Позже её включили в библиотеку Xbox Game Pass, и тут дела пошли в гору.

По словам разработчиков, проект наконец-то «нашёл свою аудиторию». После включения «Стражей Галактики» в Game Pass в игру стало играть куда больше людей, и это радует авторов.

В данный момент мне нравится то, что люди играют в «Стражей Галактики» и делятся эмоциями. Особенно с Game Pass.

Креативный директор игры Жан-Франсуа Дугас отметил, что все стремятся к крупным продажам, но этого не всегда легко достичь. По словам разработчика, часть людей, может, и не знает, что игра вообще вышла.

Я ни о чём не жалею. Мы сделали всё, что могли, но такова реальность рынка. Давайте не будем забывать, что это новая IP. Несмотря на то что мы говорим, что Стражи Галактики известны, это всё еще новая IP. Возможно, многие люди даже не знают, что игра уже вышла, или они не уверены, что она из себя представляет.

«Стражи Галактики» доступны на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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