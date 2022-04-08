Блогер сократил «Наруто» на 115 часов ради девушки

Блогер под ником Oceaniz рассказал в новом видео, что сократил аниме «Наруто» почти вдвое ради просмотра с девушкой. Ему пришлось удалить много филлеров, в которых нет важной информации, что заняло примерно три месяца.

Oceaniz сообщил изданию Kotaku, что мечтал посмотреть «Наруто» с девушкой. Ранее она отказывалась, но после знакомства с «Моей геройской академией», «Атакой титанов» и «Невероятными приключениями ДжоДжо» согласилась. Дополнительным условием было, что блогер отредактирует аниме-сериал, который длится 250 часов.

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Именно тогда я решил, что настал момент сократить «Наруто», о чём я мечтал годами. И сделать это для любимого человека было отличным оправданием.

Блогер назвал свою версию The Ocean Cut, в которой вырезаны филлеры, не несущие полезной информации. Среди них оказались серии про сексуальное дзюцу и диарею Наруто. Некоторые 20-минутные эпизоды блогер объединил в часовые выпуски.

Удалению подверглись и некоторые флешбэки, сообщил Oceaniz.

Флэшбеки настолько плохи, что некоторые сцены показываются, без шуток, 20 раз подряд, и лишь часть из них несёт новую информацию.

The Ocean Cut сохранила 135 часов оригинального «Наруто» с некоторыми перестановками для лучшего восприятия. Девушка блогера после просмотра сообщила, что это было одно из лучших аниме среди тех, которые они посмотрели.

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