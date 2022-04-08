В Minecraft добавили сражения и мир в стиле Elden Ring

Фанаты Minecraft воссоздали в песочнице боссов, локации и сражения в стиле Elden Ring. Для достижения результата им пришлось объединить и переработать десятки модов.
Пакет Shattered Ring для Minecraft объединяет более 40 модов, благодаря которым получилось создать атмосферу Elden Ring. Фанаты постарались повторить стиль сражений экшена, при котором нужно привыкать к новому оружию и таймингам. По миру теперь ходят монстры и боссы, которые уничтожают всё вокруг без предупреждения.
Блогер AsianHalfSquat рассказал про особенности выбранных модов. В видео демонстрируются похожие на Elden Ring локации и карта, включая храмы и подземелья. Кроме этого, фанаты изменили окружающие звуки и музыку, чтобы приблизиться к атмосфере экшена.
Elden Ring вышла 25 февраля и доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно игроки нашли лёгкий способ убить Радана, Бича Звёзд.
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