По Serious Sam выпустили красочный рогалик

Издатель Devolver Digital выпустил в Steam на ПК рогалик Serious Sam: Tormental. События разворачиваются во вселенной «Крутого Сэма» со знакомыми персонажами.

По сюжету Крутой Сэм отправляется в древний египетский храм, где находит проклятый артефакт. Он переносит разум героя в создание Ментала, антагониста серии Serious Sam.

В сознании врага предстоит сражаться с порождениями разума Ментала, которые он планирует использовать в реальном мире. В финале Сэм может победить антагониста и узнать его тайны.

В Serious Sam: Tormental игрокам доступны процедурно генерируемые уровни и кооператив. При каждом прохождении предстоит собирать и комбинировать случайные части оружия, чтобы создать уникальное.

Прохождение испытаний позволит открыть миры, персонажей и улучшения. Постепенно игроки смогут исследовать новые зоны в сознании Ментала и узнать его секреты.

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