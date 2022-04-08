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Уилла Смита отстранили от «Оскара» на 10 лет

Уилла Смита отстранили от «Оскара» на 10 лет
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Американская киноакадемия нашла меру наказания для Уилла Смита за его выходку на недавнем «Оскаре». Его решили отстранить от посещения ближайших десяти вручений наград — то есть до 2032 года он не сможет попасть на шоу.

Члены академии извинились перед зрителями и участниками недавней церемонии, поскольку не оказались готовы к подобному происшествию и не смогли оперативно отреагировать на случившееся. Также они принесли извинения Крису Року, которого и ударил Смит.

При этом сам Уилл Смит покинул ассоциацию, не дожидаясь решения организаторов церемонии. После объявления об отстранении он лишь сказал, что принимает и уважает решение Американской киноакадемии.

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На недавней церемонии «Оскара» Уилл Смит поднялся на сцену и ударил Криса Рока по лицу после шутки комика о причёске жены актёра Джады Пинкетт-Смит — он назвал её Солдатом Джейн 2.

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