Уилла Смита отстранили от «Оскара» на 10 лет

Американская киноакадемия нашла меру наказания для Уилла Смита за его выходку на недавнем «Оскаре». Его решили отстранить от посещения ближайших десяти вручений наград — то есть до 2032 года он не сможет попасть на шоу.

Члены академии извинились перед зрителями и участниками недавней церемонии, поскольку не оказались готовы к подобному происшествию и не смогли оперативно отреагировать на случившееся. Также они принесли извинения Крису Року, которого и ударил Смит.

При этом сам Уилл Смит покинул ассоциацию, не дожидаясь решения организаторов церемонии. После объявления об отстранении он лишь сказал, что принимает и уважает решение Американской киноакадемии.

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На недавней церемонии «Оскара» Уилл Смит поднялся на сцену и ударил Криса Рока по лицу после шутки комика о причёске жены актёра Джады Пинкетт-Смит — он назвал её Солдатом Джейн 2.