В Warframe появятся новый электрический костюм и личные апартаменты

Разработчики Warframe сообщили на новой трансляции, что дополнение Angels of the Zariman выйдет 27 апреля. Игроков ждут сюжетные миссии, электрический варфрейм и личные апартаменты.

Сюжет Angels of the Zariman сосредоточится вокруг корабля «Зариман 10-0‎»‎, который застрял в Бездне. После прохождения заданий игроки отправятся на борт пропавшего судна, где появится социальный центр с новыми персонажами и процедурными миссиями.

Презентация разработчиков Warframe

На корабле игроки смогут купить и настроить комнаты, которые созданы для отдыха от сражений. В них можно менять вид из окна и оформление.

Также авторы добавят новый электрический варфрейм Gyre, облики и оружие. Для доступа к заданиям Angels of the Zariman нужно пройти предыдущие сюжетные миссии.

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