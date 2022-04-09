Актёр из «Стражей Галактики» рассказал, кто открывает холодильник на корабле команды

С выхода «Стражей Галактики» в прошлом году игроки пытались разгадать тайну холодильника, дверца которого постоянно открывалась. Правду изданию The Gamer сообщил актёр Джон МакЛарен, который озвучил Звёздного Лорда.

Журналист издания The Gamer предположил, что холодильник оставляет открытым сам Питер Квилл, потому что в подвале его дома можно обнаружить то же самое. Актёр МакЛарен подтвердил догадку.

Это был я. Если вы войдёте в подвал во время «Обещания», вы заметите, что дверца холодильника открыта. Это похоже на какой-то посттравматический синдром открывания дверцы холодильника.

Также актёр рассказал про шутку, которую записали во время захвата движений для «Стражей Галактики». В сцене, которая не попала в игру, Питер закрывает холодильник, но потом подбегает обратно, оглядывается и снова его открывает.

«Стражи Галактики» вышли в 2021 году и не оказались финансово успешными. Недавно приключение добавили в Xbox Game Pass, что помогло ему найти аудиторию.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!