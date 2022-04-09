Фанаты Genshin Impact призвали разработчиков облегчить поиск секретов

Локации Ginshin Impact заполнены различными тайнами и сундуками, которые не отображаются на карте. Даже при изучении территории на 100% есть вероятность, что не всё найдено. Из-за этого игроки призывают разработчиков облегчить поиск секретов.

Пользователь Reddit под ником LightningShado попросил разработчиков отметить все секреты на карте после полного прохождения локации. Это сделало бы изучение мира не таким напряжённым, как это реализовано сейчас. По мнению игрока, нынешний подход вызывает чувство паранойи из-за ненайденных материалов или примогемов.

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В комментариях фанаты Ginshin Impact предложили сделать компас сокровищ с неограниченным диапазоном. При этом он будет находить сундуки, головоломки и механизмы. Один из пользователей предположил, что авторы проводят рядом с ненайденными секретами события, чтобы игроки отправлялись в нужную зону.

Также придумали и альтернативное решение. При нахождении секретов разработчикам следует отмечать их на интерактивной карте. Genshin Impact доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, iOS и Android.

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