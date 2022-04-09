Про Супермена из мода для «Матрицы: Пробуждение» сделают полноценную игру

Разработчик румынской студии Amber создал на основе технодемо «Матрица: Пробуждение» симулятор Супермена. Теперь автор хочет сделать из него полноценную игру.

В социальных сетях разработчик под ником Volod сообщил о наборе энтузиастов для создания игры по технодемо.

Мы попытаемся превратить эту демонстрацию в настоящую игру (без связи с франшизой «Супермен»). Напишите мне, если вы опытный концепт-художник или музыкант и хотели бы поработать в свободное время.

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Также Volod показал ещё один фрагмент, в котором робот силой мысли раскидывает автомобили и летает по городу из «Матрицы: Пробуждение».

Подобные работы стали появляться после выхода движка Unreal Engine 5 из раннего доступна. Вместе с ним Epic Games выпустила бесплатные обучающие игры: Lyra Starter Game и City Sample. В последней представлен город из «Матрицы: Пробуждение» для изучения и практики.

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