Про Супермена из мода для «Матрицы: Пробуждение» сделают полноценную игру

Разработчик румынской студии Amber создал на основе технодемо «Матрица: Пробуждение» симулятор Супермена. Теперь автор хочет сделать из него полноценную игру.
В социальных сетях разработчик под ником Volod сообщил о наборе энтузиастов для создания игры по технодемо.
Мы попытаемся превратить эту демонстрацию в настоящую игру (без связи с франшизой «Супермен»). Напишите мне, если вы опытный концепт-художник или музыкант и хотели бы поработать в свободное время.
Также Volod показал ещё один фрагмент, в котором робот силой мысли раскидывает автомобили и летает по городу из «Матрицы: Пробуждение».
Подобные работы стали появляться после выхода движка Unreal Engine 5 из раннего доступна. Вместе с ним Epic Games выпустила бесплатные обучающие игры: Lyra Starter Game и City Sample. В последней представлен город из «Матрицы: Пробуждение» для изучения и практики.
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