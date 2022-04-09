В играх для PS3 и PS Vita истёк срок использования — теперь их нельзя запустить

На консолях PS3 и PS Vita начал истекать срок использования некоторых игр, о чём сообщили пользователи соцсетей. Из-за этого классические проекты нельзя запустить.

Пользователь «Твиттера» Christopher Foose скачал на PS3 игру Chrono Cross, но она не запустилась. Срок использования классики PS1 истёк 31 декабря 1969 года. Такая же проблема возникла и на PS Vita.

Фото: Christopher Foose

Редактор GamesHub подтвердил проблему на PS3, но на PS Vita ему удалось запустить Chrono Cross. При этом на портативной приставке игру нельзя найти в магазине, а скачать её можно только через список загрузок.

Об аналогичных проблемах сообщается и в других играх. Срок использования также истёк у Final Fantasy 6, Rune Factory: Tides of Destiny и Final Fantasy Origins в 1970 году. Один из пользователей Reddit рассказал, что проблема затронула всю его библиотеку PS Vita.

Издание Kotaku считает, что проблема может быть связана с «эпохой Unix» или случайной датой, которую инженеры назначили в качестве срока службы системы. Sony пока не прокомментировала ситуацию.

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