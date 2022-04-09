Konami рассказала о причинах провала eFootball 2022

Представители Komani перед скорым выходом патча 1.0 для eFootball 2022 дали комментарий изданию VGC. Они рассказали о причинах провала футбольного симулятора и реакции на критику.

По мнению представителя компании, у провала eFootball 2022 было несколько причин. Среди них оказались замена движка Fox Engine на Unreal Engine 4, адаптация под консоли Xbox Series и PS5, а также переход на бесплатную модель распространения. Кроме этого, Konami хотела выпустить симулятор параллельно со стартом футбольного сезона в Европе.

Новость по теме На тренировочной форме «Милана» появится логотип провального футсима eFootball

В компании также отметили, что прислушиваются к критике игроков.

Мы очень серьёзно относимся к мнению наших игроков. С момента выпуска в сентябре прошлого года мы определили приоритеты улучшений на основе отзывов. Мы продолжим работать над улучшением игры и, как всегда, будем высоко ценить мнение игроков.

Обновление 1.0 для eFootball 2022 выйдет 14 апреля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В патче авторы исправят ошибки, улучшат геймплей и добавят новые функции.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!