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Группа «Ирина Кайратовна» выпустила яркий клип по мотивам Free Fire

Группа «Ирина Кайратовна» выпустила яркий клип по мотивам Free Fire
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Компания Garena сообщила о сотрудничестве с казахстанской группой «Ирина Кайратовна». В рамках партнёрства музыкальный коллектив выпустил клип по мотивам Free Fire, а в самой королевской битве проходит уникальное событие.

В клипе на песню «Майк, кроссовки» группа «Ирина Кайратовна» постаралась погрузить зрителей в игру благодаря яркой графике и поведению артистов. Кроме этого, в нём много отсылок на аниме.

В рамках нашего сотрудничества мы хотели сделать не просто клип — мы настолько вдохновились этой игрой, что решили стать ее частью. Видео получилось технологичным и очень ярким.

В рамках коллаборации во Free Fire проходит отдельное событие «Неоновый рассвет». За участие в нём игроки получат награды, уникальные для региона СНГ.

Garena и ранее сотрудничала с музыкантами из СНГ. В 2021 году на тему Free Fire выпустили клипы Slava Marlow, Jah Khalib и Элджей.

Королевская битва Free Fire доступна бесплатно на iOS и Android.

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